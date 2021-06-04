Yasak saatlerde masaj salonlarına şok operasyon: 44 bin TL ceza

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yasak saatlerde masaj salonlarında yapılan denetimlerde, masaj yaptıran ve yapan 14 kişiye toplamda 44 bin 100 lira ceza kesildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Çorlu ilçesinde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetiminde, masaj salonlarının pandemi tedbirlerine aykırı olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. İş yerlerinde yapılan kontrollerde görevli 6 çalışanın hijyen belgesi, 2 çalışanın kimlik bildiriminin ve 1 çalışanın masörlük belgesi olmadığı tespit edildi. Toplamda masaj yapan ve yaptıran 14 kişiye korona virüs kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 44 bin 100 TL ceza kesildi.

Masaj salonlarının mühürlenmesi için ise çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.