Tekirdağ polisine 'terörle mücadele' eğitimi

Ali Koç her şeyi anlattı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü personeline, törerle mücadele kapsamında acil müdahale, şüpheli kişi ve araç durdurma, arama, güvenli müdahale eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü, çeşitli şubelerde görevli personele, terörle mücadele kapsamında devlet otoritesinin kalıcılığını sağlamak, personelin silah kullanma kabiliyetini geliştirerek ani gelişen olaylarda yerinde ve bilinçli müdahale edebilecek yeteneği kazandırmak amacıyla eğitim düzenledi. Profesyonel eğitmenler tarafından verilen, acil müdahale, şüpheli kişi ve araç durdurma, arama, güvenli müdahale eğitimleri gerçeği aratmadı.

Dronla havadan görüntülenip emniyetin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, beğeni topladı.

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-06-04 14:30:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.