Tekirdağ polisine 'terörle mücadele' eğitimi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü personeline, törerle mücadele kapsamında acil müdahale, şüpheli kişi ve araç durdurma, arama, güvenli müdahale eğitimi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü, çeşitli şubelerde görevli personele, terörle mücadele kapsamında devlet otoritesinin kalıcılığını sağlamak, personelin silah kullanma kabiliyetini geliştirerek ani gelişen olaylarda yerinde ve bilinçli müdahale edebilecek yeteneği kazandırmak amacıyla eğitim düzenledi. Profesyonel eğitmenler tarafından verilen, acil müdahale, şüpheli kişi ve araç durdurma, arama, güvenli müdahale eğitimleri gerçeği aratmadı.
Dronla havadan görüntülenip emniyetin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, beğeni topladı.
DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-06-04 14:30:40
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.