

Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ, (DHA) GAZİANTEP'ten, İstanbul'a ulaştırılmak üzere yola çıkarılan 218 bin lira değerinde 1 TIR dolusu ıslak mendil, adresine teslim edilmeyip, götürüldüğü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir depoda bulundu.

Gaziantep'te işletmeci S.Y., İstanbul'a bir TIR dolusu ıslak mendil göndermek için sosyal medya üzerinden ilan verdi. İlanın ardından, Sedat isimli bir kişiyle anlaşan S.Y., 218 bin liralık ürünü, 31 Mayıs günü TIR'a yükleyip yola çıkardı. Ancak aradan günler geçmesine rağmen, mallardan haber alamayan S.Y., polise başvurdu. Polisin yaptığı incelemede, malların İstanbul Beylikdüzü'nde indirildiği depodan alınıp Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine götürüldüğü tespit edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce yapılan araştırmaların ardından, Beylikdüzü'nde indirilen malların 33 BSV 70 plakalı TIR ile götürüldüğü Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'ndeki depoya baskın düzenlendi. Baskında ıslak mendiller ele geçirilirken,

TIR'ı karşıladığı belirlenen M.K. ile V.K. yakalandı. Ürünler sahibine teslim edilirken, gözaltındaki 2 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-06-04 17:46:27



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