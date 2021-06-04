Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evin depo duvarına çarpan TIR'ın sürücüsü öldü

DHA

Evin depo duvarına çarpan TIR'ın sürücüsü öldü


Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, kömür yüklü TIR'ın kontrolden çıkıp, bir evin depo duvarına çarptıktan sonra devrildiği kazada sürücü Doğan Zincirkıran (32), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde MalkaraHayrabolu karayolunun Karacagür Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Maden ocağından yüklediği yaklaşık 30 ton kömürle yola çıkan Doğan Zincirkıran yönetimindeki 39 TM 260 plakalı TIR, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir evin kullanılmayan depo duvarına çarparak yan yattı. Yaklaşık 80 metre sürüklenen TIR'ın dorsesindeki kömürler yola saçılırken, sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Zincirkıran, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi´nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zincirkıran´ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karacagür Mahalle Muhtarı Ethem Öner, gürültüyü duyunca olay yerine koştuklarını belirterek, "Durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdik. TIR virajı alamayıp önce eve çarptı. Ardından evin önünde park halindeki motosikleti altına alıp sürüklerken dorsedeki kömürler yola saçıldı. Sürücünün durumunu ağır gördük. Zaten hemen olayı ambulans ve jandarma ekiplerine bildirdik" dedi.
Virajlı yolda kazaların olduğunu söyleyen Mustafa  Kunduz ise "Yetkililer buradaki bu keskin viraja acilen bir şeyler yapması lazım. Yakında olan 3 veya 4´üncü kaza bu. Bu yola uyarı levhası uyarı ışığı şart" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN
2021-06-04 22:10:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp TIR dolusu ıslak mendil bulundu
YEREL HABERLER Kayıp TIR dolusu ıslak mendil bulundu
Tekirdağ polisine 'terörle mücadele' eğitimi
YEREL HABERLER Tekirdağ polisine 'terörle mücadele' eğitimi
Kısıtlamada faaliyet gösteren masaj salonlarında 14 kişiye 44 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamada faaliyet gösteren masaj salonlarında 14 ...
Yıldız Dağları'ndan berrak doğan Ergene Nehri, Trakya'da zehir saçıyor
YEREL HABERLER Yıldız Dağları'ndan berrak doğan Ergene Nehri, ...
Film sahneleri değil profesyonel polis eğitimleri
YEREL HABERLER Film sahneleri değil profesyonel polis eğitimleri
Yasak saatlerde masaj salonlarına şok operasyon: 44 bin TL ceza
YEREL HABERLER Yasak saatlerde masaj salonlarına şok operasyon: 44 ...
Tekirdağ’da 190 kilogram kaçak tütün ve binlerce makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 190 kilogram kaçak tütün ve binlerce ...
Islak mendil operasyonu 218 bin liralık ıslak mendil tırla Gaziantep’ten Tekirdağ’a kaçırıldı Gaziantep’ten gelen tırla 218 bin liralık malzeme vurgunu Tekirdağ’da sona erdi
YEREL HABERLER Islak mendil operasyonu 218 bin liralık ıslak mendil ...
Maden ocağında hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Maden ocağında hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
Malkara’da motosikletlilere ceza yağdı: Film gibi izlediler
YEREL HABERLER Malkara’da motosikletlilere ceza yağdı: Film gibi ...
Süleymanpaşalı kadınlardan köy kahvelerine destek
YEREL HABERLER Süleymanpaşalı kadınlardan köy kahvelerine destek
Masaj salonuna baskında işletmeci ile içerideki 9 kişiye 19 bin lira ceza
YEREL HABERLER Masaj salonuna baskında işletmeci ile içerideki 9 ...
Atölyeler aralıksız çalışıyor
YEREL HABERLER Atölyeler aralıksız çalışıyor
Özel öğrencilerin yetiştirdiği 100 bıldırcın doğaya salındı
YEREL HABERLER Özel öğrencilerin yetiştirdiği 100 bıldırcın doğaya ...
Şüpheli araçtan 50 bin adet bandrolsüz makaron çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan 50 bin adet bandrolsüz makaron çıktı
Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 3 ...
Kısıtlama saatinde masaj yaptırırken yakalandılar: 19 bin TL ceza İzinsiz çalışan 3 Nepal uyruklu kadın yakalandı
YEREL HABERLER Kısıtlama saatinde masaj yaptırırken yakalandılar: 19 ...
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu
CHP'nin Su Araştırmaları Komisyonu, Trakya'da
YEREL HABERLER CHP'nin Su Araştırmaları Komisyonu, Trakya'da
29 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 29 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Çay bahçeleri yaza hazırlandı
YEREL HABERLER Çay bahçeleri yaza hazırlandı
Marmara’daki deniz salyası konusu meclis gündemine taşınıyor
YEREL HABERLER Marmara’daki deniz salyası konusu meclis gündemine ...
Tekirdağlı balıkçılar, deniz salyasından suya ağ atamıyor
YEREL HABERLER Tekirdağlı balıkçılar, deniz salyasından suya ağ ...
Servis midibüsleri çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Servis midibüsleri çarpıştı: 1 yaralı