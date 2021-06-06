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Tekirdağ'da 6 mahallede muhtar seçimi

DHA

Tekirdağ'da 6 mahallede muhtar seçimi


Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'ın 5 ilçesine bağlı 6 mahallede seçmenler bugün muhtarlarını seçmek için sandık başına gitti. 
Yüksek Seçim kurulu (YSK) tarafından ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde bugün ara seçimler yapılıyor. Tekirdağ'da da merkez Süleymanpaşa ilçesinin Barbaros ve Kınıklar, Şarköy ilçesi Sofuköy, Hayrabolu ilçesi Yörükler, Muratlı ilçesi Kepenekli ve İstiklal Kurtpınar mahallelerinde kısıtlamadan muaf tutulan seçmenler sandık başına gitti.
Süleymanpaşa'nın 2192 seçmenin bulunduğu Barbaros Mahallesi'nde Barbaros Naki Bilge İlkokulu'nda vatandaşlar kurulan 8 sandıkta oylarını kullandı. Seçmen Nergis Saka, "Seçimlerde katılım fena değil. Tabii sınav da var aynı zamanda. Oyumuzu kullandık bakalım hayırlısı kim ise kazanan da o olsun. Herkesin gönlünde bir aday ismi var. Kim mahallemize iyi hizmet edecekse kazanan o olsun" dedi.
Mahallenin 3 muhtar adayından biri olan Nezih Ekelik, "Pandemi koşullarında bir seçim gerçekleştiriyoruz. Gerekli güvenlik önlemleri alınmış durumda. Mahallemizde 8 sandık bulunuyor. Mahallemize hayırlı olsun seçimler, Kazanan Barbaros mahallemiz olsun" dedi. Muhtar adaylarından Bekir Ali Yıldız, "Bugün kısıtlamanın olduğu bir günde seçime gidiyoruz. Buna rağmen katılım gayet iyi. Hemen yan okulda da gençlerimizin sınavı var. Eski muhtarımız sağlık nedenlerinden istifa etmişti. Kaymakam beyin bana verdiği görevle vekil muhtar olarak bugüne kadar görevimi yürüttüm. Bugün de yeniden aday oldum. Mahallemiz için hayırlısı olsun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-06-06 13:22:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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