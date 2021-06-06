Tekirdağ’da kaza

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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde İnanlı Çeşmesi mevkiinde trafik kazası yaşandı.

Kaza, Muratlı’nın İnanlı Çeşmesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, F.S. idaresindeki 22 KL 926 plakalı hafif ticari araç, Ş. Ç. yönetimindeki 39 AAL 067 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri geldi. Kaza nedeniyle kapanan yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Öte yandan kazada kimsenin yaralanmaması sevindirdi.

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