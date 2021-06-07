Salyayla çalkalanan Marmara için istişare toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salyayla çalkalanan Marmara için istişare toplantısı

İHA

Salyayla çalkalanan Marmara için istişare toplantısı

Müsilaj sorununun çözümü için gerçekleştirilen Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı’nda alınan kararları görüşmek, istişarelerde bulunmak üzere Vali Yıldırım başkanlığında Eylem Planı İstişare Toplantısı yapıldı.
Valilik YİKOB Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Vali Yıldırım’ın yanı sıra Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Vali Yardımcısı Murat Eren, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu , Liman Başkanı Erol Kayalı, Botaş Lng İşletme Müdür V. Nigar Aygün, Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ve ilgili müdürler katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, “Marmara Denizi’nde müsilaj denilen bir kirlilik söz konusu. Müsilaj azotla fosforun denizdeki miktarının artmasından kaynaklanıyor. Bilim insanları azotun yükselmesinin en büyük sebebi olarak denizdeki oksijenin azalması ve denizin kirlenmesi olarak söylüyorlar. Bunun sebebi yine insan. Denizin suyunun ısınması, denizin suyunun kirlenmesi doğal dengeyi bozuyor. Bunun düzeltilmesi lazım, bunu böyle sürdüremeyiz. Bunun için bir çalışma yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum başkanlığında Marmara Belediyeler Birliği koordinasyonunda bir toplantı yapıldı. Orada birtakım kararlar alındı. Hem oradaki bilgilendirme sunusundan hem de sonuç bildirgesinden haberdar edelim dedik. Bizim Tekirdağ’la ilgili yapabileceklerimiz nedir ? Bunu birlikte konuşalım, tartışalım diye toplandık" dedi.
Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu müsilaj konusunda ve yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Ardından müsilaj sorununun çözümü ve Marmara Bölgesi’nde kirlliğin azaltılması amacıyla hazırlanan 22 maddelik “Marmara Denizi Eylem Planı” görüşüldü.
Görüş ve önerilerin sunulmasının ardından toplantı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ’da genç adam ikametinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Tekirdağ’da genç adam ikametinde ölü bulundu
El emeği ürünler sergilendi
YEREL HABERLER El emeği ürünler sergilendi
Kullandığı kamyondan düşüp, altında can verdi
YEREL HABERLER Kullandığı kamyondan düşüp, altında can verdi
Kırsalda kaçak yapılaşmayla mücadele hız kazandı
YEREL HABERLER Kırsalda kaçak yapılaşmayla mücadele hız kazandı
Dört kırsal mahalleye konukevi inşa ediliyor
YEREL HABERLER Dört kırsal mahalleye konukevi inşa ediliyor
Tekirdağ’daki nüfus müdürlüklerine yeni konsept
YEREL HABERLER Tekirdağ’daki nüfus müdürlüklerine yeni konsept
Ekipler daha yeşil bir Süleymanpaşa için çalışıyor
YEREL HABERLER Ekipler daha yeşil bir Süleymanpaşa için çalışıyor
Pandemide eğlence pahalıya patladı Pandemide eğlencenin faturası 165 bin TL
YEREL HABERLER Pandemide eğlence pahalıya patladı Pandemide ...
Tekirdağ'da dev yayın balığı yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da dev yayın balığı yakalandı
Yılan değil, kertenkele
YEREL HABERLER Yılan değil, kertenkele
Prof. Dr. Tecer: Müsilajı parçalayıp, deniz suyuna oksijen kazandırdık
YEREL HABERLER Prof. Dr. Tecer: Müsilajı parçalayıp, deniz suyuna ...
Tekirdağ’da kaza
YEREL HABERLER Tekirdağ’da kaza
Tekirdağ'da 6 mahallede muhtar seçimi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 6 mahallede muhtar seçimi
Anne, kızı ve torununun 'mucize' buluşması
YEREL HABERLER Anne, kızı ve torununun 'mucize' buluşması
Havaya ateş eden şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Havaya ateş eden şüpheli yakalandı
Sürücüsüz at kaza yaptı
YEREL HABERLER Sürücüsüz at kaza yaptı
Arazi aracı dere yatağına düştü: 3 yaralı
YEREL HABERLER Arazi aracı dere yatağına düştü: 3 yaralı
Akın akın sahile iniyorlar Tekirdağ'da sahillerde yoğunluk var
YEREL HABERLER Akın akın sahile iniyorlar Tekirdağ'da sahillerde ...
Salya kabusuyla çalkalanan Marmara'nın kıyılarında çöp temizliği
YEREL HABERLER Salya kabusuyla çalkalanan Marmara'nın kıyılarında ...
'Larissa' uyuşturucuyu böyle buldu 2 kişi gözaltına alındı Aramalarda, skunk, hap, matefetamin, Hint keneviri olmak üzere çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER 'Larissa' uyuşturucuyu böyle buldu 2 kişi gözaltına ...
Tekirdağ’da kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Tekirdağ’da kaçak tütün operasyonu
Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
YEREL HABERLER Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü