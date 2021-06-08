Lastiği patlayan otomobil takla attı

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Tekirdağ’da lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Marmara Ereğlisi’ne bağlı Çeşmeli Mahallesi ile Çorlu’nun Türkgücü Mahallesi yolu arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu’dan Yeniçiftlik istikametine seyreden bir otomobil, Çeşmeli Mahallesi yakınlarında lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kaza sonrası hafif yaralanan sürücü ve 1 yolcu, ambulans çağrılması yönündeki talebi reddetti.

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