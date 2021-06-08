Tekirdağ sahillerinde 'müsilaj' temizliği



Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında Tekirdağ'da Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası) temizliği başlatıldı.

Marmara Denizi'ne aylardır etkisi altına alan müsilajla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulamasına geçildi. Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan 7 il valiliği ve belediye başkanlıkları, ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarına genelge gönderilmesinin ardından bugün Tekirdağ'da Marmara Denizi kıyısında Vali Aziz Yıldırım'ın da katılımıyla müsilaj temizliği başlatıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından deniz üzerindeki müsilajlar toplandı ve şerit altın alındı. Toplanan müsilajlar, vidanjör tarafından çekildi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamanın ardından Marmara Denizi'nin etrafında bulunan illerde müsilaj temizliği yapıldığını söyledi. Tekirdağ'da toplanan müsilajların götürüldüğü arıtma tesisinde kurutulacağını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Şu anda yoğun olarak Marmara Denizi'nde bu müsilajı görüyoruz. Müsilajın sebebi azot ve fosfor gazlarının artması. Tabi bilim insanları bunun sebebini araştırıyorlar. Şu an bizim daha çok müsilaj olarak gördüğümüz, deniz yüzeyinde görülen müsilajın ölüsü. Yani bunlar, deniz yüzeyine vurmuş kısmı. Tabi bunların temizlenmesi lazım. Çünkü balıkçılarımızı etkiliyor. Bunların hepsini temizleme gayreti içerisindeyiz. Marmara Denizi'nden etrafında bulunan illerde bu faaliyet 7-24 devam edecek. Biz de bugün burada başladık. Bu azot miktarı yüksek bir besin. Tabi belki bilim insanları bunu kararlaştıracak. Belki bunlar işlenmek suretiyle gübre olarak kullanılabilecek. Belki hayvan yemi ya da balık yemi olarak kullanılabilecek. Tabi biz bilmiyoruz. Bizim şu anda yaptığımız şey, müsilajı ölüsünü deniz yüzeyinden toplayıp, bir alanda muhafaza etmektir, kurutmaktır. Bununla enerji bile elde edilebilir diyorlar. Bu da bilim insanlarının konusudur"DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN-Şafak TAŞOYAR

2021-06-08 14:00:30



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