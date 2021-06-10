Barda bitmeyen eğlence pahalıya patladı: 47 kişiye 162 bin TL ceza

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kısıtlama saatlerinde açık bulunan bardaki 47 kişiye 162 bin TL ceza kesildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Çorlu ilçesinde Korona virüs ve umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetiminde; Şeyhsinan Mahallesinde bulunan bir barın kısıtlı saatlerde faaliyet gösterdiği tespit edildi. İçeride yapılan kontrollerde 47 şahsa 162 bin 620 TL idari para cezası uygulanarak, işyerinde yapılan kimlik kontrollerinde 2 şahsın aranması olduğu ve kimliğini beyan etmeyen olmak üzere toplamda 3 şahıs gözaltına alındı.

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