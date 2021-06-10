Malkara’da trafik kazası: 1 yaralı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hacıevhat Mahallesi Erenler ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ozan Anar’ın kullandığı 59 ADG 424 plakalı motosiklet ile Samet Ç. idaresindeki 34 BBC 006 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Ozan Anar, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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