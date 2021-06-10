Sahile Süleymanpaşa Belediyesi dokunuşu

Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa’da sahil şeridini iki katına çıkaracak olan Altınova Mahallesi sahil düzenlemesi ve Cumhuriyet Mahallesi Alkaya Mevkii ile Değirmenaltı Mahallesi arasında uzanan, yürüyüş ve bisiklet yolunu içeren yeni sahil şeridi ile şehrin denizle olan ilişkisini yeniden tanımlarken, mevcut sahil bandında da küçük dokunuşlarla fark yaratmaya devam ediyor.

Balıkçı barınağının hemen yanında bulunan ve yıllardır atıl halde bırakılan, mezbelelik görünümüyle sahilin güzelliğine gölge düşüren küçük kumsal ve çevresi, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen düzenleme çalışması ile vatandaşların kullanımına elverişli hale getiriliyor.



Palmiyeler ve dekoratif aydınlatmalar sahile renk kattı

Basamaklı oturma alanı, sahilin yürüyüş yolunu deniz seviyesine indirerek kumsalı ulaşılabilir hale getirirken, alana yerleştirilen palmiyeler görselliği güçlendirdi. Ayrıca alana eklenen dekoratif aydınlatma üniteleri ile geceleri de alanın kullanımı mümkün hale getirildi. Süleymanpaşa sahilinin görünümüne olumlu katkı sağlayan ve kullanım alanını arttıran seyir parkındaki çalışmaların son aşamaya geldiği ve kısa süre içinde tamamlanacağı öğrenildi.



“Şehrimize yeni mekânlar kazandırıyoruz”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Daha yaşanabilir bir Süleymanpaşa için şehrimizi yepyeni yaşam alanlarıyla donatıyor, modern ve konforlu mekânları vatandaşlarımızın hizmetine sunmak üzere durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz sahil şeridimizde yapımı devam eden park projemizde hızla sona geliyoruz. Kısa süre içinde kıyı şeridine kazandıracağımız park alanı, yepyeni çehresi, ışıl ışıl bahçesiyle şimdiden misafirlerini ağırlıyor. Süleymanpaşalı kıymetli hemşehrilerime hayırlı olsun” diye konuştu.

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