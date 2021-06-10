Kabus 1 gün arayla yeniden kirli yüzünü gösterdi Yeniden salya ile kaplanan Tekirdağ kıyılarında temizleme çalışmaları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ kıyılarından temizlenen kirli kabus salya, denizin yüzeyinde yeniden kendini gösterdi. Ekiplerce kısa sürede bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Marmara Denizini kaplayan salyaları temizleme çalışması başlatıldı. Temizleme çalışmalarının olduğu Tekirdağ'da salyalar büyük oranda temizlenirken, Bugün akşam saatlerinde kirli salya Süleymanpaşa İlçesi kıyılarında yeniden yüzünü gösterdi. Bölgeye kısa sürede salya temizleme teknesi ve bariyeri gönderilmesi üzerine alanda temizleme çalışmaları başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.