Tekirdağ sahillerinde 'müsilaj' temizliği sürüyor

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında Tekirdağ'da Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası) temizliği bugün de sürdürüldü.
Marmara Denizi'ni aylardır etkisi altına alan müsilajla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulamasına geçildi. Marmara Denizi'nde dün başlatılan müsilaj temizliği bugün Tekirdağ'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürüldü. Merkez Süleymanpaşa ilçesi balıkçı barınağı ve çevresinde ekipler tarafından tekne yardımıyla toplanan ve vidanjörle çekilen müsilaj, bertaraf edilmek üzere kentteki arıtma tesislerine götürüldü. Denizde müsilaj temizliğinin aralıksız süreceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN
2021-06-10 20:06:36
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