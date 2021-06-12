Çorlu´da kavga: 1 ölü



Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde Serkan Söker (19), kavga ettiği kişiler tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede, boş kovan, satır ve kadın bandanası bulundu.

Olay, gece yarısı Omurtak Caddesi Cumhuriyet Meydanı´nda meydana geldi. Evine doğru yaya olarak giden Serkan Söker ile kimliği belirsiz kişiler arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Söker, tabanca ile vuruldu. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Serkan Söker, ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi´nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, boş kovanlar, satır ve bir kadın bandanası buldu. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2021-06-12 11:30:19



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