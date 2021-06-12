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Tekirdağ'da deniz salyası temizliği

DHA

Tekirdağ'da deniz salyası temizliği


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde müsilaj (deniz salyası) temizliği sürüyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan müsilaj temizliği, Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü ekiplerince Marmara Ereğlisi ilçesinde sürdürülüyor. Merkez Süleymanpaşa ilçesi balıkçı barınağı ve çevresinde tekne yardımıyla toplanan ve vidanjörle çekilen müsilaj, bertaraf edilmek üzere kentteki arıtma tesislerine götürüldü. Yetkiler denizde müsilaj temizliğinin aralıksız süreceğini belirtti.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2021-06-12 14:01:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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