Tekirdağ'da deniz salyası temizliği

Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde müsilaj (deniz salyası) temizliği sürüyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan müsilaj temizliği, Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü ekiplerince Marmara Ereğlisi ilçesinde sürdürülüyor. Merkez Süleymanpaşa ilçesi balıkçı barınağı ve çevresinde tekne yardımıyla toplanan ve vidanjörle çekilen müsilaj, bertaraf edilmek üzere kentteki arıtma tesislerine götürüldü. Yetkiler denizde müsilaj temizliğinin aralıksız süreceğini belirtti.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2021-06-12 14:01:39
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.