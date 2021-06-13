Kamyonun açık unutulan damperi üst geçide çarptı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde seyir halinde kamyonun açık kalan damperi üst geçide çarptı. Kamyonun 100 metre sonra durabildiği kazada, üst geçit hasar gördü.
Murat Öbekçi'nin kullandığı 17 ABJ 838 plakalı kamyonun açık kalan damperi. dün öğle saatlerinde Tekirdağ-Malkara karayolunun Ahievren Mahallesi yakınlarında karayolu üzerindeki üst geçide darptı. Damperi ayrılan kamyon yaklaşık 100 metre sonra durabilirken, damper ve çarptığı üst geçitte hasar meydana geldi.
Kazanın ardından bölgeye giden trafik polisleri, karayoluna çift şeritli olarak ulaşıma kapatıp, trafiği geçici olarak Ahievren Mahallesi üzerinden yönlendirdi. Damperin kaldırılmasının ardından karayolu ulaşıma çaldı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-06-13 14:04:15
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.