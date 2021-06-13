Kısıtlamada 20 noktada sokak hayvanlarını beslediler



Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Doğa ve Hayvanseverler Derneği üyeleri ile gönüllüler, sokağa çıkma kısıtlamasında 20 farklı noktada sokak hayvanlarını besledi.

Çorlu Doğa ve Hayvanseverler Derneği üyeleri ile gönüller, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını beslemeyi sürdürüyor. Farklı 20 bölgeye dağılan dernek üyeleri belirledikleri noktalardaki hayvanlara yiyecek ve su bırakıyor. Dernek üyesi Ahmet İşel, sadece kısıtlamada değil her gün besleme yaptıklarını belirterek, "Sokağa çıkmamaktan beslemeleri biraz zor oluyordu. Dernek üyeleri ve gönüllülerin desteğiyle yaptığımız besleme çalışmalarında başarılı sonuçlar alındı. Bazı köpeklerden yeni yavrularımız oldu. Elimizden geldiği kadarıyla komşularımızla birlikte günlerimiz onlara bakmakla geçiriyoruz" dedi.

Doğa ve Hayvanseverler Derneği Başkanı Ahmet Güneş ise, 20 farklı noktada besleme yaptıklarını ve besleme noktalarının her geçen gün arttığını söyledi.

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR

2021-06-13 15:46:47



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