Bisikletiyle şarampole düşen akademisyen yaşamını yitirdi (2)

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KASK VE DONANIMLI KIYAFETİ VARDI

Tekirdağ'da bisikletiyle şarampole düşerek hayatını kaybeden öğretim görevlisi İsmail Taş'ın kaza sırasında başında kask ve üzerinde de tam donanımlı sürüş kıyafeti bulunduğu belirtildi. Kazanın meydana geldiği bölgenin tehlikeli virajlarla olduğu belirtilirken, Taş'ın gece olması nedeniyle virajlarda görüş mesafesini kaybedip, bisikletiyle şarampole düştüğü değerlendiriliyor. Taş'ın düşerek başını taşa çarpmasıyla birlikte boyun bölgesinden ağır yaralandığı ifade edildi.

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-06-13 17:05:22



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