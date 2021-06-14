Motosiklet hırsızları kamerada

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde motosiklet hırsızları güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.
Olay, İstiklalKurtpınar Mahallesi 65. Sokak üzerinde bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece saat 02.30 sıralarında apartmanın bahçesinde bulunan motosikleti gözüne kestiren 2 hırsızlık şüphelisi, önce cadde üzerinde bir süre keşif yaptı. Keşfin ardından tehlike sezinlemeyen iki şüpheli, maskelerini takarak apartmanın bahçesine girdi ve park halinde motosikleti dışarı çıkardı.
Motosikleti çalıştıramayan şüpheliler, bir müddet ittire ittire götürerek gözden kayboldu. Hırsızlık anları apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Öte yandan, yaşları tutmayan iki suça sürüklenen çocuk, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak karakola götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.