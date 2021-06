Kurtulmuş: Türkiye'siz NATO'nun düşünülmesi mümkün değil(2)

'TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEYİ KAZANACAK'

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Tekirdağ'da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Partililere seslenen Kurtulmuş, "Terörün arkasındaki bütün şartlar ortadan kaldırılıncaya kadar Türkiye terörle mücadeleye devam edecek ve bu mücadeleyi milletimiz kazanacak, siz kazanacaksınız. Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz, Türkiye'nin gelecek ufkunu anlatacağız. Sadece geçmişte yapılanları değil yeniden güçlü Türkiye idealinden neyi kastettiğimizi çok açık şekilde anlatacağız. Bunlar doğru ama hepsinden önemlisi hani diyor ya, 'hepsinden iyicesi bir gönülle gitmektir.' Gönüller kazanacağız. Kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın hemşerilerimizin her birine dokunacağız. 2023'te Cumhurbaşkanlığının hemen ardından 2024 seçimleri var. 2024'te ümit ediyorum ki Tekirdağ'da hem Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı alacağız, hem de çok az oylarla kaybettiğimiz çok sayıda belediye başkanlıklarını alacağız" dedi.

'DIŞ GÜÇLER RAHATSIZ'

Türkiye'nin kendi meşru koruma hakkını yerine getirdiğinde dış güçlerin rahatsız olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Silahları nereden alıyorlar? Nereden aldıklarını biliyorsunuz. Siyasi destekleri nereden alıyorlar? Biliyorsunuz. Birçok batı ülkesinin başkentlerinde bu örgütlerin maalesef temsilcilikleri var, ofisleri var. Hatta lojistik desteler alıyorlar. Her şeyler alıyorlar. Daha dün gördünüz, dün gece geç saatlerde bir önceki gece maalesef Afrin'de sivil bir hastaneyi vurarak 14 sivilin vefat etmesine neden oldular. Dünyanın gözü önünde evet birileri kınayacaktır bu geçecektir. Ama bu terör örgütleriyle can pahasına mücadele eden Türkiye'dir ve sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Son terörist kalmayıncaya kadar değil, ondan daha ileride bir şey söylüyorum. Terörün arkasındaki bütün şartlar ortadan kaldırılıncaya kadar Türkiye terörle mücadeleye devam edecek ve bu mücadeleyi milletimiz kazanacak, siz kazanacaksınız" dedi.

'ESKİ SİYASET YOK'

Artık eski siyasetin olmadığını ifade eden Kurtulmuş, "27 Nisan muhtırasında geçmiş dönemlerde olsa, 'siyasete muhtıra denildi' diye siyasetçiler pılısını pırtısını toplar çeker giderdi. Muhtıra vermeye kalkanlara 'hop siz kimsiniz işinize bakın' diyen milletimiz yetkiyi bize verdi biz işimize bakıyoruz ve millete hizmete devam ediyoruz diyeceğiz. En son 104 emekli general için ne diyor CHP'liler, 'emekli generaller darbe mi yapar?' Onu külahımıza anlatın. Bu memleket çok darbe görmüştür. Kimlerin darbenin teşvikçisi, kimlerin darbenin habercisi, kimlerin darbenin hazırlayıcısı olduğunu çok iyi bilir. 27 Mayıs darbesinden önce hangi sivil unsurların harekete geçirildiğini, 12 Eylül, 28 Şubat öncesinde hangi sivil odakların bir şekilde hareketlendirileceğini çok iyi biliriz. Aynı şeyi 104 general üzerinden yapmaya çalıştılar. Artık karşınızda eski siyaset yok. Türkiye'nin yeniden büyük güçlü Türkiye olmasının yolunun güçlü bir demokrasiden geçtiğine inanan bir AK Parti kadrosu var. Millet ile bütünleşmiş olan bir siyaset var. Bu 104 general meselesinde de dik durduk. Birinci özelliğimiz demokratlıktır, demokrat olmayan AK Parti'yi anlayamaz. Demokrat olmayan aslında AK Partili de olamaz. Bu anlamda AK Parti'nin en büyük gücü demokrasiye olan kayıtsız şartsız bağlılığıdır. Biliriz ki demokrasi meydanının merkezi seçim günüdür. Sandık samimiyetin iradesidir, sandıkta milletin namusudur. Dolayısıyla milletin iradesine namusuna saygı duyalım. İnsanları hiç bir gerekçe ile ayırmayacağız, bölmek parçalamak başkalarının işi" diye konuştu.

Herkese selam vereceklerini söyleyen Kurtulmuş, "Selam esenlik sözüdür. Bize oy vermesin, hatta bize kızsın, hatta hiç bir şekilde yollarının bizimle buluşmayacağını zannetsin, dedik ya bir gönüle girmek hepsinden daha iyi. Biz selamı yayacağız. Çünkü selamı yayın diyen bir Peygamberi biz kendimize rehber edindik, onun ilkelerini hayatımızda prensip olarak görmeye çalışıyoruz" dedi. DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN-Şafak TAŞOYAR

