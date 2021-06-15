Tekirdağ'da salgın mücadelesi sürüyor

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde, belediye ekipleri korona virüs salgınıyla mücadelesini gece gündüz devam ettiriyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede kamu kurumları başta olmak üzere yoğunluk oluşturabilecek park, bahçe, duraklar ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.



Sağlık kurumları dezenfekte edildi

Şehrin birçok noktasında çalışmalarını sürdüren ekipler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu sağlık tesislerini dezenfekte ederek virüsün yayılımını engellemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezleri gibi sağlık tesisleri dezenfekte edildi.



Çalışmalar merkez ve kırsal mahallelerde sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede yoğun olarak kullanılan Kolordu Caddesi, Hükümet Caddesi gibi caddelerde çalışmalar yürütürken, vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği Rumeli İskelesi’nde virüsle mücadele çalışmaları gerçekleştirdi. Yaz aylarında turist yoğunluğunun arttığı Barbaros ve Kumbağ Mahallelerinin yanı sıra, Naip Mahallesinde de dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.



“Tedbirleri elden bırakmayalım”

Yürütülen çalışmalar ile ilgili konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak korona virüs ile mücadelemizi salgının başladığı günden bu yana sürdürmekteyiz. Salgın tamamen bitene kadar da mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Bu noktada ekiplerimiz mesai mefhumu göstermeksizin çalışıyorlar. Kurumların salgınla mücadele yürüttükleri çalışmaların ve alınan tedbirlerin faydasını azalan vaka sayıları ile görmekteyiz. Salgının tamamen hayatımızdan çıkması için hemşerilerimizin hassasiyetle tedbirlere uymasını; maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini, aşı sırası gelen hemşerilerimizden aşılarını yaptırmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.