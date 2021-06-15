Tekirdağ'da asfalt sezonu tüm hızıyla sürüyor

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yenileme çalışmaları kapsamında Cumhuriyet, Barbaros ve Kumbağ mahallelerinde asfaltlama yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hürriyet Mahallesi ve Cumhuriyet mahallelerini birbirine bağlayan Dr. Ahmet Sadık Köprüsü civarında bulunan Çiğdem Denizi Sokak ve Büşra Sokak’ta asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Bir günden kısa sürede tamamlanan asfaltlama çalışmasının ardından yol çizgileri çekilerek ulaşıma hazır hale getirildi.

Kumbağ ve Barbaros mahalleleri de unutulmadı

Barbaros ve Kumbağ mahallelerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Barbaros Mahallesi çevreyolu bağlantı güzergahlarını asfaltlayarak vatandaşların kullanımına sundu. Kumbağ Balıkçı Barınağı ve çevresinde de asfalt çalışmaları devam ederken, işlemlerin kısa sürede tamamlanacağı aktarıldı.

Kumbağ Mahallesi’nde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarını Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar ile birlikte yerinde inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel; “Kumbağ Balıkçı Barınağı ve çevresinde devam eden asfaltlama çalışmalarını inceleyerek, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Eşzamanlı olarak Barbaros ve Cumhuriyet mahallelerimiz gibi ilçemizin farklı noktalarında sürdürdüğümüz çalışmalarımız tamamlandığında şehrimiz bambaşka bir görünüme kavuşacak. Şimdiden hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

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