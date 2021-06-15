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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya Tohumculuk Kümesi URGE Projesi uygulanmaya başlandı

İHA

Trakya Tohumculuk Kümesi URGE Projesi uygulanmaya başlandı

Trakya Kalkınma Ajansı'nın başvuru ve uygulama sürecini koordine ettiği, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Programı (URGE) kapsamında destek almaya hak kazanan, Trakya Tohumculuk Derneği (TRAKTOD) tarafından hazırlanan Trakya Tohumculuk Kümesi URGE Projesi'nin kamuoyuna tanıtım toplantısı Tekirdağ’da yapıldı.
Trakya Kalkınma Ajansı merkez binasında yapılan lansman toplantısına Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Dernek Başkanı İbrahim Toruk, Derneğin Genel Sekreteri Evren Gervan, ajans uzmanları ve basın mensupları katıldı. Toplantıda ilk sözü TRAKTOD Başkanı İbrahim Toruk aldı ve dernekleşme ve şirketleşme süreçlerinden ve bunların hangi ihtiyaçtan doğduğunu anlattı. Tohumculuğu tohumculardan başka herkesin konuştuğunu söyleyen Toruk, hedeflerinin özellikle ayçiçeği tohumu konusunda dünyada söz sahibi bölge şirketlerinden biri olmak olduğunu söyledi. İbrahim Toruk ayrıca Trakya Tohumculuk Kümesi URGE Projesi’nin Derneğin kurumsal kapasitesini ve teknik kapasitesini geliştirmek için önemli bir fırsat olacağını, projeye taraf olan 19 firmanın ihracat kapasitelerini olumlu yönde etkileyeceğini vurguladı.
Daha sonra söz alan Mahmut Şahin, tohumun Trakya’nın önemli bir değeri olduğunu söyledi ve bu konuda iyi bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Şahin şunları söyledi:
"Trakya Tohumcular Derneği 2019 yılının Mart ayında Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonda kuruldu ve sadece Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde faaliyet gösteren tohumculuk kuruluşları ile bitki ıslahçılarının üye olabildiği bir sivil toplum kuruluşudur. 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla 38 üye ile faaliyet gösteriyor. Derneğin kuruluşu ile Arge gücü, lobi yapabilmek, kamu destek ve teşviklerinden yararlanmak gibi konularda daha etkili olmayı hedefledik. Bu kapsamda hazırlanan Trakya Tohumculuk Kümesi URGE Projesi, ihtiyaç analizi, personel istihdamı, eğitim ve/veya danışmanlık programı, yurtdışı pazarlama ve/veya alım heyeti, bireysel danışmanlık bileşenlerini içeriyor. Proje ile 19 firmanın üretim kalitesinde standardizasyonu sağlama kapasitelerini, ıslah programı yürütme kapasitelerini ve ihracat kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca teker teker saydığım proje bileşenlerin bütçesinin yüzde 75’i Ticaret Bakanlığı tarafından hibe olarak karşılanıyor, geri kalan yüzde 25’lik kısım 19 firma tarafından paylaşılacak. TRAKTOD üyelerinin oluşturduğu Trakya Tohum A.Ş.’nin kapasitesini geliştirerek bir dünya markası haline geleceğine inanıyorum. Her iki yapıyı da sonuna kadar desteklemeye ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz."
Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen URGE Programı, STK’ların proje bazlı ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım, istihdam, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti ve bireysel danışmanlık programlarının birbirine bağlı bir şekilde uygulanabileceği bütünleşik bir destek mekanizmasıdır ve 5 yıllık bir uygulama sürecine sahiptir.

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