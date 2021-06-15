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Belediye başkanından asfaltlanan yolun yeniden kazılmasına tepki

DHA

Belediye başkanından asfaltlanan yolun yeniden kazılmasına tepki


Mehmet YİRUNRuhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, asfalt yaptıkları caddenin birkaç gün sonra Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nce (TESKİ) kazılmasına tepki gösterdi. Yüksel, "Harcadığım zamana mı, milletin parasını sokağa atıyorum, ona mı acıyayım? Ben millet çukurdan kurtulsun, diye uğraşıyorum; TESKİ gelip, tekrardan çukura sokuyor. Açık ve net söylüyorum, bunlar iyi niyetli değil" dedi. TESKİ ise bölgede su patlağı olduğunu ve kazının bu nedenle yapıldığını açıkladı. 
Tekirdağ'da TESKİ ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde altyapı çalışması yaptı. Belediye de TESKİ ile irtibata geçerek, altyapı çalışmasının bitirilip, bitirilmediğini sordu. Çalışmanın tamamlandığı yönünde cevap alan belediye, yolu hemen asfaltlamaya başladı. Çalışmaların üzerinden 5 gün geçtikten sonra TESKİ, yolda su patlağı bulunduğu gerekçesiyle kazı yaptı.
'BİRİSİ KALKIP, ŞUNLAR NE YAPIYOR, DİYE BAKMAZ MI'
Belediye Başkanı Yüksel, yeni asfaltladıkları yolun kazılmasına tepki gösterdi. Bölgenin yoğun trafik akışının olduğunu ve 3 gün yolu geceli gündüzlü çalışarak, trafiğe açtıklarını belirten Yüksel, şunları söyledi:
"Biz sokak kısıtlamasını da fırsat bilerek, bir an önce bitirip, vatandaşımızın mağdur olmamasıyla ilgili geceli gündüzlü çalışarak bitirdik. Bütün altyapı kurumları ile ilgili çalışma yapmadan önce irtibatta oluruz. Sıkıntı şuydu; 23 Mayıs´ta altyapı çalışmalarını bitirdiler. Su hattı bulunduğumuz yerdeydi, sürekli patlıyordu. Bu baskı betonlar sürekli kırılıyordu sonra TESKİ genel müdürü ile konuştuk, 'Hattı deprese edelim karşıya alalım' dediler ve 23 Mayıs gibi bitirdiler. Pazar günüydü, o zaman da çok kızdım, birkaç yerde patlak vardı ve de geri dolgu vardı. Bununla ilgili video çektim paylaşmadım. Genel müdüre attım; 'Geri dolgu yapıyor, patlaklar var. Bu konu ile ilgili sıkıntımız var, birisini gönder, şunlara baksın'. Kızdığım konu, üstüne basa basa söylediğim halde yapılan işin takip edilmemesi. Asfalt bitiyor, bu genelde şehrin sadece Süleymanpaşa'nın değil ilin sorunu. İş bittikten sonra birkaç yerde bağlantı noktalarında patlaklarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Asfalt yapılıyor, arkadan TESKİ gelip kazıyor. Niye ek yerinde patladı? Birisi kalkıp, 'Şunlar ne yapıyor' diye bakmaz mı?"
'BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE DAVA EDECEĞİM'
Tekirdağ'da daha iyi işler yapmak için geceli gündüzlü çalıştıklarını dile getiren Yüksel, "Harcadığım zamana mı, milletin parasını sokağa atıyorum, ona mı acıyayım? Ben millet çukurdan kurtulsun, diye uğraşıyorum; TESKİ gelip, tekrardan çukura sokuyor. Bunun gibi birçok örnek gösterebilirim. TESKİ şunu yapıyor; firma geliyor kazıyor, kazdığı toprağa geri dolduruyor. Biz onu tabi görmüyoruz, üstünü kapatıyor sonra da çöküyor. Niye geri dolgu yapıyor? O bölgeye sıkıştırılmış dolgu yapılmadığı için de ne oluyor? Çökmeler meydana geliyor. Allah'tan hepsi videolu, bundan sonraki süreçte dava edeceğim. Açık ve net söylüyorum, bunlar iyi niyetli değiller. Genel müdürden bahsetmiyorum, altındaki ekipten bahsediyorum. Genel müdür altındaki ekibi takip etmiyorsa o zaman o da suçun ortağıdır. Büyükşehir belediye başkanımız bu konuyu biliyor. Ona bir şey diyemiyorum. Masabaşından belediyecilik, TESKİ yönetilmiyor" dedi. 
TESKİ: BORU HATTINA ZARAR VERİLDİ
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'in sosyal medya üzerinden de gösterdiği tepkiler üzerine TESKİ'den yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Süleymanpaşa'nın Karlık Caddesi'nde bulunan içme suyu şebekesinin ilk bulunduğu yerde Süleymanpaşa Belediyesi'nin perde istinat duvarı ve beton yaya kaldırım çalışmaları olduğu ve çalışması sırasında içme suyu boru hattının birçok noktasına hasar verildiği belirtildi. Açıklamada, "Belediye ile yapılan görüşmeler sonucunda yolun diğer tarafında zarar gören içme suyu hattımızın deplase edilmesi için görüş birliğine varılmış 350 metrelik kısmı basınçlı boru ile deplase edilmiştir. Daha sonra Süleymanpaşa Belediyesi'nin bu yol üzerinde yapmış olduğu çalışmalar sırasında ilgili belediye yeni yapılan içme suyu hattına zarar vermiştir. Asfalt çalışması tamamlandıktan sonra bahse konu yerde deformasyona uğrayan boruda sızdırma olduğu görülmüş ve ekiplerimizce tamirat yapma zorunluluğu oluşmuştur. Boru üzerindeki arıza asfalt yola en az zarar verecek şekilde giderilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN
2021-06-15 15:20:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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