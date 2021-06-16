Trakya’da aşı sayısı 1 milyonu geçti

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere toplamda 1 milyon 850 bin 565 vatandaşın yaşadığı Trakya’da 1 milyon 8 bin 741 kişi aşı yaptırdı.

1 milyon 850 bin 565 kişinin yaşadığı Trakya Bölgesinde, Sağlık Bakanlığı Günlük Aşı Tablosu verilerine göre, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de toplamda 1 milyon 8 bin 741 kişi korona virüs aşısı yaptırdı.

Trakya’da en çok aşı 489 bin 661 kişi ile Tekirdağ’da uygulanırken, Edirne’de 283 bin 525, Kırklareli’nde ise 235 bin 555 kişiyle 1 milyon 8 bin 741 kişi korona virüs aşısı yaptırdı. Bu veriler ile Trakya Bölgesinde yaşayan vatandaşların yarısından çoğu ilk doz aşıyı yaptırmış oldu.

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