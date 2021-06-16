Tekirdağ’da tütün operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da tütün operasyonu

İHA

Tekirdağ’da tütün operasyonu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kaçak tütün yönelik düzenlenen operasyonda tütün ve çok sayıda tütün ürünleri ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde tütün ve tütün mamülü satan 3 ayrı işyerine yönelik yapılan aramalarda 3 işyerinde toplam 22 bin 780 adet içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron, 8 paket halinde 550 gram nargile tütünü, 4 Kilogram kıyılmış tütün, Tapdk belgesinin geçerlilik süresi dolmuş 1 işyerinde 86 bin 600 adet bandrollü boş makaron, 61 bin 75 gram Bandrollü Nargile tütünü, 22 bin 200 gram bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi.
3 şahıs hakkında 5607 Skm ve 4733 Skm suçlarından işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ’da salya gitti deniz cam gibi Rüzgar ve yağış müsilajı temizledi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da salya gitti deniz cam gibi Rüzgar ve ...
Trakya’da aşı sayısı 1 milyonu geçti
YEREL HABERLER Trakya’da aşı sayısı 1 milyonu geçti
Öğrenciler için ‘Online YKS Deneme Sınavı’
YEREL HABERLER Öğrenciler için ‘Online YKS Deneme Sınavı’
Belediye başkanından asfaltlanan yolun yeniden kazılmasına tepki
YEREL HABERLER Belediye başkanından asfaltlanan yolun yeniden ...
Trakya Tohumculuk Kümesi URGE Projesi uygulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Trakya Tohumculuk Kümesi URGE Projesi uygulanmaya ...
Süleymanpaşalı sporcunun Türkiye Şampiyonluğu başarısı
YEREL HABERLER Süleymanpaşalı sporcunun Türkiye Şampiyonluğu ...
Tekirdağ'da asfalt sezonu tüm hızıyla sürüyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da asfalt sezonu tüm hızıyla sürüyor
Tekirdağ'da salgın mücadelesi sürüyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da salgın mücadelesi sürüyor
Belediyenin yaptığı yolu TESKİ bozdu Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel: “TESKİ bu şehre ihanet ediyor”
YEREL HABERLER Belediyenin yaptığı yolu TESKİ bozdu Süleymanpaşa ...
Engelli gencin hayalini doğum gününde polis ekipleri gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Engelli gencin hayalini doğum gününde polis ekipleri ...
Kurtulmuş, 104 amiral üzerinden CHP’ye yüklendi “Ne diyor CHP'liler, 'Emekli generaller darbe mi yapar?' Onu külahımıza anlatın”
YEREL HABERLER Kurtulmuş, 104 amiral üzerinden CHP’ye yüklendi “Ne ...
Kurtulmuş: Türkiye'siz NATO'nun düşünülmesi mümkün değil(2)
YEREL HABERLER Kurtulmuş: Türkiye'siz NATO'nun düşünülmesi mümkün ...
Dolu yağışı, yüzlerce dekar ekili alana zarar verdi
YEREL HABERLER Dolu yağışı, yüzlerce dekar ekili alana zarar verdi
Tekirdağ'da, Deprem ve Tsunami Gözlem İstasyonu kuruldu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da, Deprem ve Tsunami Gözlem İstasyonu ...
Çerkezköy TSO üyelerine indirimli elektrik
YEREL HABERLER Çerkezköy TSO üyelerine indirimli elektrik
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 2023 seçimleri için konuştu: "Muhalefet partilerinin dahi yaptırdığı kamuoyu anketlerinde, yine AK Parti en yakın rakiplerinden fersah fersah önde birinci partidir"
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 2023 seçimleri ...
Kurtulmuş: Türkiye'siz NATO'nun düşünülmesi mümkün değil
YEREL HABERLER Kurtulmuş: Türkiye'siz NATO'nun düşünülmesi mümkün ...
Cinayetle sonlanan yan bakma kavgası kamerada 19 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan olayın zanlısı saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER Cinayetle sonlanan yan bakma kavgası kamerada 19 ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan yeni anayasa açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş: “Türkiye’nin sivil, yeni, demokrat, kapsayıcı bir anayasa ihtiyacı kaçınılmaz bir şekilde ortadadır. Bunun için çalışmalarımızı son noktaya getiriyoruz” “Türkiye ile NATO'nun çok eski ortaklığı var. Türkiye bu ortaklığın en önemli ülkelerinden biridir”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan yeni ...
Serkan'ın öldürüldüğü 'yan bakma' kavgası kamerada
YEREL HABERLER Serkan'ın öldürüldüğü 'yan bakma' kavgası kamerada
Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
Doç. Dr. Altıntaş: Kirli havuzlar, cilt hastalıkları için risklidir
YEREL HABERLER Doç. Dr. Altıntaş: Kirli havuzlar, cilt hastalıkları ...
Buğday tarlasına yuvarlandı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Buğday tarlasına yuvarlandı: 5 yaralı
Toplanan çöplerle temiz çevre mesajı
YEREL HABERLER Toplanan çöplerle temiz çevre mesajı