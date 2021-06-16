Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince ilçeye bağlı Hıdırağa Mahallesi'nde tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 71 fişek halinde uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, 20 adet kırmızı reçeteye tabi sentetik ecza (hap), uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 845 TL para ele geçiril ikamet sahibi Y.T. ve ikamette bulunan F.C. yakalanarak, gözaltına alındı. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan gerekli yasal işlemlere başlatıldı.

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