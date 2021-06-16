Rafet El Roman'ın babası, Tekirdağ'da son yolculuğa uğurlandı

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)ŞARKICI Rafet El Roman'ın Almanya'da hayatını kaybeden babası İsmail Yaşdut (90), Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde toprağa verildi.
Rafet El Roman'ın babası İsmail Yaşdut, cuma günü, Almanya'nın Grosszimmern kentinde hayatını kaybetti. Yaşdut'un cenazesi, uçakla İstanbul'a buradan da Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine getirildi. Bahçeli Camii'nde kılınan cenaze namazına Rafet El Roman'ın yanı sıra eski eşi Tuğba Altıntop ile Edirne'nin Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, şarkıcı Yusuf Güney, Yaşdut ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede üzgün olduğu görülen ve taziyeleri kabul eden Rafet El Roman, babasının tabutunu omuzlarında taşıdı. İsmail Yaşdut'un cenazesi, götürüldüğü Bahçeli Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2021-06-16 15:21:49
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