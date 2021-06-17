Tarım ve Orman İl Müdürü Öcal'dan dolunun vurduğu ekili alanlarda inceleme

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Malkara ilçesinde doludan zarar gören ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yağmurla karışık dolu yağışı etkili oldu. İlçede aniden bastıran dolu, ekili alanlarda zarara yol açtı. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, ilçede meydan gelen doludan etkilenen mahallelerdeki arazilerde incelemelerde bulunarak, ürünleri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.