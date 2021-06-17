Tekirdağ'da dilencilere operasyon: Çoğu çocuk 15 kişi yakalandı

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 4 kurumun ortaklaşa düzenlediği operasyonla çoğu çocuk olmak üzere 15 dilenci yakalandı.



Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Büyükşehir ve Süleymanpaşa Zabıta ekiplerince Süleymanpaşa ilçe sınırları içerisinde insanların duygularını sömüren dilencilere ortaklaşa operasyon düzenlendi. Operasyon ve çeşitli çalışmalarda, çoğunluğu çocuk 15 dilenci tespit edildi. Süleymanpaşa Zabıta Merkezi'ne götürülen dilencilerin üzerinden 500 TL çıktı. Dilencilere Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

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