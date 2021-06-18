Kısıtlamada açık olan üç kafe ve lokantadaki 42 kişiye 165 bin lira ceza

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kısıtlama saatlerinde kapalı olması gerekirken açık olan üç iş yerindeki 42 kişiye toplam 165 bin lira ceza yazıldı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlama saatlerinde denetim gerçekleştirdi. Kafe ve lokanta benzeri üç mekanda yapılan denetimlerde kısıtlama saatleri olmasına rağmen içeride 42 kişinin bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine korona virüs kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 42 kişiye toplam 165 bin lira ceza uygulandı.

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