Demir korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir evin bahçesinde demir korkulukların arasında sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.



Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir köpek evin bahçesinin demir korkuluklarından geçmeye çalışırken sıkıştı. Gece vakti köpeğin çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir parmaklıkları keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpeğe yapılan ilk müdahalenin ardından doğaya salındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.