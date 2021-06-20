Tekirdağ yağmura teslim oldu Caddeler suyla doldu, araçlar mahsur kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ yağmura teslim oldu Caddeler suyla doldu, araçlar mahsur kaldı

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış uyarısı yapılan Tekirdağ'da araçlar suyla kaplanan caddelerde mahsur kaldı.

Tekirdağ yağmura teslim oldu Caddeler suyla doldu, araçlar mahsur kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış uyarısı yapılan Tekirdağ'da araçlar suyla kaplanan caddelerde mahsur kaldı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde öğleden sonra başlayan ve kısa süre etkili olan sağanak yağmur cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Suyla kaplanan caddelerde çok sayıda araç mahsur kaldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TESKİ tarafından altyapısı yenilenen bölgelerde de su baskınları medyana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çorlu’ya "prestij caddesi" adıyla kazandırılan bölge de adeta havuza döndü. Suyla kaplanan caddede araçlar mahsur kaldı.
Çorlu’da yağan her yağmurda su birikintilerinin oluştuğu Bülent Ecevit Bulvarı, Ali Osman Çelebi Bulvarı, Erdal İnönü Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı da yine göle döndü. Araçları su dolu caddede ilerleyemeyen sürücüler, uzun süre mahsur kaldıkları yerden kurtarılmayı bekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorlu'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
YEREL HABERLER Çorlu'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
Arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı, 97 gün sonra cesedi bulundu
YEREL HABERLER Arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı, 97 gün ...
Demir korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Demir korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı
Suya düşen köpek son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Suya düşen köpek son anda kurtarıldı
Kabus hızla yayılıyor: Sahilin tamamını kapladı
YEREL HABERLER Kabus hızla yayılıyor: Sahilin tamamını kapladı
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı
Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiyeciler kurtardı
YEREL HABERLER Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiyeciler ...
Polisten askere drone eğitimi
YEREL HABERLER Polisten askere drone eğitimi
TBMM Başkanı Şentop: Manevi kimliğini bulan şehirler huzur kaynağıdır
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: Manevi kimliğini bulan şehirler ...
Tekirdağ'da 'Lavanta Günleri'
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 'Lavanta Günleri'
Mavi gözlü şehirde ‘Mor bahar’ şenliği
YEREL HABERLER Mavi gözlü şehirde ‘Mor bahar’ şenliği
Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlık yaparken yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlık yaparken ...
ABD’de hayatını kaybeden Türk öğrenci son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER ABD’de hayatını kaybeden Türk öğrenci son yolculuğuna ...
ABD´de yaşamını yitiren Gülperi´nin teyzesi: Herkes beni parmakla gösterecek' diyordu
YEREL HABERLER ABD´de yaşamını yitiren Gülperi´nin teyzesi: Herkes ...
Bir haftada 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli, cezaevinden izinli çıkmış
YEREL HABERLER Bir haftada 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli, ...
Müsilaj, yeniden Tekirdağ sahilinde
YEREL HABERLER Müsilaj, yeniden Tekirdağ sahilinde
Bu görüntüler Tekirdağ'dan: Denizde salya çölü Tekirdağ kıyıları yeniden salyayla kaplandı
YEREL HABERLER Bu görüntüler Tekirdağ'dan: Denizde salya ...
Servis minibüsü ile otomobil kavşakta çarpıştı
YEREL HABERLER Servis minibüsü ile otomobil kavşakta çarpıştı
Kısıtlamada açık olan üç kafe ve lokantadaki 42 kişiye 165 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamada açık olan üç kafe ve lokantadaki 42 ...