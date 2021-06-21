Yunusbey Caddesi yenileniyor

Süleymanpaşa Belediyesi Yunusbey Caddesi’nde yol ve yaya kaldırımı yenileme çalışması başlattı.

Süleymanpaşa Belediyesi, Ortacami Mahallesi Yunusbey Caddesi’nde yol ve yaya kaldırımı yenileme çalışması başlattı. İlçede yoğun olarak kullanılan güzergahlardan biri olan caddede başlatılan çalışmalar kapsamında zemin kaldırma işlemi tamamlanarak, cadde asfalta hazır hale getirildi. Ayrıca kaldırımların üzerinde yer alan ve yayaların geçişine engel olan dağıtım panoları kaldırılarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağı ifade edildi.



“Şehrimize yakışır bir hale getireceğiz”

Çalışmaları gece gündüz yerinde takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şehrimizin birçok noktasında eşzamanlı olarak yürüttüğümüz yol ve yaya kaldırımı yenileme çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek düğmeye bastık. Yunusbey Caddesi üzerinde yapacağımız yol çalışmaları öncesinde incelemelerde bulunarak, mahalle sakinlerimizin ve esnafımızın beklentilerini değerlendirdik. Kısa sürede sil baştan yenileyeceğimiz güzergâhı, vatandaşlarımızın beklentisini karşılayacak ve şehrimize yakışır bir hale getireceğiz. Zemin kaldırma çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak, altyapı kurumları ile birlikte yaya kaldırımı üzerinde bulunan elektrik trafolarının geçişlere engel olmayacak noktalara konulmasıyla beraber, güzergâhtaki kaldırımları da yeniliyoruz. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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