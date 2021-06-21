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Trakya'daki barajlardan sevindiren haber: Bazı barajların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı Trakya’daki barajlardan güzel haberler var Son yağışlarla barajlardaki doluluk oranı arttı

İHA

Trakya'da yaşanan son sağanak yağışlarla bölgede bulunan barajların doluluk oranlarında genel olarak artışlar yaşandı. Bölgede bulunan bazı barajların doluluk oranları yüzde 90'ları aştı.

Trakya'daki barajlardan sevindiren haber: Bazı barajların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı Trakya’daki barajlardan güzel haberler var Son yağışlarla barajlardaki doluluk oranı arttı

Trakya’da yaşanan son sağanak yağışlarla bölgede bulunan barajların doluluk oranlarında genel olarak artışlar yaşandı. Bölgede bulunan bazı barajların doluluk oranları yüzde 90'ları aştı.
Daha önce kuruma noktasına gelen Trakya’daki barajların doluluk oranlarında son yağışlarla birlikte artışlar yaşandı. Son bir haftayı yağışlı geçiren Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’deki barajlardaki doluluk oranlarında aynı zamanda geçen yılın Haziran ayına göre de artışlar oldu. Bölge halkı da barajların doluluk oranında memnunken, Naip Mahallesi Muhtarı, doluluk oranına rağmen barajdan sürekli tonlarca su kullanıldığını ifade etti.
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip Mahalle Muhtarı Ferhat Ataç ise yaptığı açıklamada, “Tabi bir taraftan da Tekirdağ buradan sürekli su kullanıyor. Hatırı sayılır yüksek bir rakamda su kullanıldığını biliyoruz. Dolayısıyla barajımız bu son yağışlarla birlikte büyük bir ihtimalle dolardı. Sürekli su kullanıldığı için yarıda gibi duruyor. Ganos dağlarından 67 tane derenin baraja bağlantısı var. Bu sebeple barajımız sürekli su alan bir yer. Trakya’daki diğer barajlara bakıldığında bizim barajımız bu konuda biraz daha şanslı. Yılbaşından sonraki yağışlarla yarının üzerine 6070’lere çıkmıştır tahminimce” dedi.
Kayalı Köy Muhtar Azası Şaban Sabancı ise, "Barajımız geçen yıl kuraklıktan dolayı bitme noktasına gelmişti. Ama bu yılki yağışların güzel olması doluluk oranını arttırdı. Şu andaki seviye ile hem sulamaya hem de Edirne iline barajımızdan içme suyu aktarılıyor, Edirne içinde içme suyu olarak yeterli. Bu yıl için sıkıntı olacağını sanmıyoruz, bu yıl için son durum güzel. Barajımızı besleyen su yatakları büyük olduğu için şu anda su gelmeye devam ediyor. Son 10 gündür yağışlar da çok etkili yağıyor. Geçen sene barajımızda su bitme noktasına gelmişti. Hatta hem sulamaya hem de Edirne iline su verilemiyordu. Bu gün için çok çok iyi. Yağışları çok güzel. Bu saatten sonra yağış olmasa bile barajımızdaki doluluk oranı sulamaya da yeter içme suyuna da yeterli. Çiftçilerimizin rahat bir sezon geçirmesini ümit ediyoruz" diye konuştu.

Kırklareli Barajı tavan yaptı
Kırklareli’de bulunan barajların doluluk oranlarında da artışlar yaşandı. DSİ’ye bağlı Kırklareli’de bulunan Kırklareli Barajı en çok doluluk oranına sahip baraj oldu. Geçen yıl Haziran ayında yüzde 40’lık bir doluluk oranına sahip olan Kırklareli Barajı bugün itibarıyla yüzde 96’ya ulaştı. Kırklareli'de bulunan diğer barajlarda da oran arttı. Armağan Barajı yüzde 42’den 69’a, Çayırdere yüzde 14’ten 47’ye, Kayalıköy Barajı ise yüzde 21’den yüzde 79’a ulaşmış durumda. Geçen yıl Haziran ayına göre Kırklareli’de DSİ’ye bağlı barajların doluluk oranı yüzde 33’ten yüzde 80’e ulaştı.

Edirne’de barajların doluluk oranı arttı
Edirne’de DSİ’ye bağlı barajlardaki doluluk oranlarında da artış var. Geçen yıl bu tarihlerde doluluk oranı yüzde 54 olan Süloğlu Barajı bugün itibarıyla yüzde 92’ye ulaşarak en çok doluluk oranına sahip baraj konumunda. Süloğlu Barajıyla birlikte bölgede bulunan Altınyazı, Hamzadere, Kadıköy, Sultanköy, Yeni Karpuzlu barajlarında geçen yıl bu tarihlerde yüzde 65 olan doluluk oranı bu yıl toplamda yüzde 71’e ulaştı.

Tekirdağ’da da artış var
Son yağışlardan sonra Tekirdağ’daki verilerde de artış var. Tekirdağ’da geçen yılın Haziran ayında barajların genel doluluk oranı yüzde 48 iken bu yıl aynı oran yüzde 53’e yükselmiş durumda. Trakya Bölge toplamında ise DSİ’ye bağlı barajlarda doluluk oranı geçen yıl Haziran ayına göre yüzde 50’den yüzde 68’e yükseldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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