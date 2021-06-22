Yaz kursları için başvurular başladı

Yaz aylarını verimli bir şekilde geçirmek, bir enstrüman öğrenmek ya da yeni bir sporla tanışmak isteyen çocuklar için her yaz çok sayıda branşta kurs açan Süleymanpaşa Belediyesi, bu yaz da 22 ayrı kurs açıyor. Tamamen ücretsiz olarak verilecek olan kurslar, 8 hafta sürecek.

5 Temmuz ile 27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Kursları için 21 Haziran2 Temmuz arasında kayıt yaptırılabilecek. Kayıtlar, Korona virüsü salgını tedbirleri doğrultusunda sadece Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet sitesi olan www.suleymanpasa.bel.tr adresinden yapılabilecek. Yüz yüze başvuru alınmayacak.



Hangi branşlar var

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Yaz Kursları kapsamında, spor ve sanat ana başlıkları altında toplamda 22 farklı kurs açılacak. Spor kursları içerisinde yüzme, judo, okçuluk, geleneksel okçuluk, tenis, karate, tekvando, su altı sporları, satranç, boks ve bu yıl ilk kez açılacak olan buz pateni yer alıyor. Sanat ana başlığı altında ise piyano, keman, gitar, resim, bale, halk oyunları, salon dansları ve uygulamalı tiyatro kursları açılacak. Yine bu başlık altında kodlama eğitimi ve İngilizce kursları da bulunuyor. Ayrıca dileyen çocuklar için çok sayıda farklı oyun içeriği ile akıl ve zekâ oyunları ve atölyeler de Yaz Kursları bünyesinde gerçekleştirilecek. Kurslar hafta içi günlerde ve mesai saatleri içerisinde yapılacak.



Kurslar dört mahalleye yayılacak

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, kursların farklı mahallelerde belirlenen alanlarda yapılacağı belirtildi. Buna göre; adreslere göre verilecek kursların listesi şöyle:

“100. Yıl Mahallesi Gençlik Merkezi, Spor: Yüzme, Judo, Okçuluk, Geleneksel Okçuluk, Tenis, Karate, Tekvando, Su altı Sporları, Satranç, Boks, Buz Pateni. Sanat: Piyano, Keman, Gitar, Halk Oyunları, Salon Dansları, Bale, Uygulamalı Tiyatro, Kodlama Eğitimi, İngilizce, Resim. Çiftlikönü Mahallesi Mahalle Konağı ve Spor Tesisleri, Spor: Okçuluk, Geleneksel Okçuluk, Tekvando, Satranç Sanat: Keman, Gitar. Ortacami Mahallesi Bilgi Evi, İngilizce, akıl ve zekâ oyunları, gitar, keman. Hürriyet Mahallesi, Çocuk Kulübü: çocuk atölyeleri, gitar. Kod Atölyesi: kodlama eğitimi, Ebru Naim Fen Lisesi: okçuluk, geleneksel okçuluk, tekvando, karate.”

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