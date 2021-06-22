100 bin metrekare park çalışması yapıldı

Süleymanpaşa Belediyesi 2021 yılının ilk yarısında ilçe genelinde çok sayıda yeni park alanı oluştururken, var olan parklarda da iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Şefliği ekipleri tarafından, 1 Ocak15 Haziran arasında 14 mahallede 17 farklı parkta çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında park alanı yeşillendirme, çiçek ekimi, peyzaj, kauçuk zemin döşeme, oyun grupları ve spor aletleri montajının yanı sıra bakım ve onarım faaliyetleri de yürütüldü.

2021 yılının ilk altı aylık döneminde bin 590 metrekare bitkilendirme ve 785 metrekare kauçuk zemin serimi yapılırken, ilçe merkezinde çalışma yapılan toplam park alanı ise 96 bin 680 metrekareye ulaştı. Ayrıca 8 adet yeni çocuk parkı ve 4 adet yeni açık hava spor alanı da ilçeye kazandırılmış oldu.

Konuyla ilgili Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Şefliğinden yapılan açıklamada, beş parkta tüm çalışmaların tamamlandığı, 12 parkta ise titizlikle ve yoğun bir tempo ile sürdürüldüğü belirtildi.

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