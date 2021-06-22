Çatıda kenevir serası kurmuşlar

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, evin çatı katında Hint kenevirinin yetiştirildiği sera imha edildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çorlu Grup Amirliği ekiplerince, ilçenin Şeyh Sinan Mahallesinde tespit edilen ikamette arama yapıldı.
Aramalar neticesinde ikametin çatı katında oluşturulmuş sera ortamında saksılara ekilmiş vaziyette 17 kök halinde Hint keneviri bitkisi ve bitki yetiştirmede kullanılan farklı ebatlarda 2 kutu sıvı gübre ele geçirildi. İkamette bulunan A.A. yakalanarak soruşturma işlemlerine başlandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.