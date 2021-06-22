Çatı katında sera kurup, Hint keneviri yetiştirdi

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde evinin çatı katına sera kurup, Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen A.A., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, A.A.'nın Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki evinde, Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada çatı katına kurulmuş serada saksılara ekili halde 17 kök Hint keneviri, kenevir yetiştirmede kullanılan sıvı gübreler ele geçirildi. A.A. gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-06-22 13:00:16



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