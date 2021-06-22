Tekirdağ’da narko polisler sahada anneler için çalışıyor

Tekirdağ’da narkotik polisleri uyuşturucuya yönelik çalışmalarının yanı sıra, uyuşturucu ile mücadeleyi daha etkin hale getirmek için annelere yönelik açık alanda broşür ve bilgilendirme çalışması yaptı.

Tekirdağ’da narkotik polisleri uyuşturucuya yönelik çalışmalarının yanı sıra, uyuşturucu ile mücadeleyi daha etkin hale getirmek amacıyla anneler ile işbirliği içerisinde olma yolunda çalışmalarına devam ediyor. En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında narkotik polisleri, sahilde açık alanda çalışmalarını sürdürüyor. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, En İyi Narkotik Polisi Anne projesi çerçevesinde Süleymanpaşa Sahilinde Narko Nokta standı kurdu. Kurulan stantta Narko Rehberler tarafından 250 anne ve anne adayına broşür dağıtımı yapılarak, uyuma projesi tanıtımı yapıldı.

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