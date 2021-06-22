Tekirdağ'daki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 6 kişinin karıştığı, silahların çekildiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz akşam saat 21.00 sıralarında Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde bir barın önünde meydana gelen tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, şüphelilerden biri silahını çekerek ateşlemişti. Şans eseri kurşunların kimseye isabet etmediği olayda, park halindeki bir otomobil zarar görmüştü.

Kavganın ardından olaya karışan 3 kişi ilçe merkezinde, 3 kişi ise kaçtıkları il merkezinde yakalandı. 5 şüpheli ifadelerinin ardından, 1 şüpheli ise adliyeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

O kavgaya ait anlar amatör bir cep telefonu ile böyle görüntülendi.

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