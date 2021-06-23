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Trakya'da sağanak etkili oldu

DHA

Trakya'da sağanak etkili oldu


Mehmet YİRUNOnur KAYA-Şenol AKSOY/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından beklenen sağanak Tekirdağ ve Kırklareli'nin bazı kesimlerinde etkili oldu. Tekirdağ'ın yüksek kesimlerdeki Çorlu, Çerkezköy ve Saray ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklar şiddetli yağış nedeniyle suyla kaplandı. Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde, trafik ekipleri önlem aldı. Belediye ekipleri de suyla kaplanan cadde ve sokaklarda su tahliye çalışmalarına başladı.
Sağanak, Kırklareli'nin Pınarhisar, Vize ilçelerinde de etkili oldu. Edirne'de ise rüzgarın ardından hafif yağmur yağışı başladı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Onur KAYA-Şenol AKSOY
2021-06-23 14:47:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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