Tekirdağ’da 18 adreste su saati çalındı

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 18 farklı adresten çalınan su saatleri bulunurken, saatleri çalan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 18 ayrı adresten su saatlerinin çalınması üzerine Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çeşitli kamera ve tanık araştırmalarında su saati hırsızlığını yapan şahsın M.T.A. (24) olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şahsın Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkiinde bir gecekonduda ikamet ettiği belirlendi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada su sayaçları evin bahçesinde ele geçirilirken, şüpheli şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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