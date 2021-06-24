OSB’lerde mobil aşılama devam ediyor

Sanayinin yoğun olduğu bölgelerden biri olan Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde organize sanayi bölgelerinde başlatılan mobil aşılama çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı çalışanlara aşı randevularının açıldığını kaydetmesi ve Organize Sanayi Bölgelerinde mobil aşılama birimlerinin kurulacağını açıklamasının ardından sanayinin yoğun olduğu ilçelerden biri olan Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde başlatılan aşılama çalışmaları devam ediyor.

Ergene İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı mobil aşı ekipleri tarafından Ergene’de bulunan OSB’lerde başlatılan Covid19 aşısı uygulamalarının tüm OSB'lerdeki fabrika çalışanlarına yönelik olarak sürdürüleceği kaydedildi.

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