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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorlulu öğrencilerden 5 il birinciliği

İHA

Çorlulu öğrencilerden 5 il birinciliği

Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek yarışması Tekirdağ il ödül töreni gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay iş birliğiyle bu yıl 11. kez düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışması Tekirdağ il ödül töreni gerçekleştirildi. Törende yarışmaya Çorlu’dan katılan öğrenciler 5 birincilik elde etti. Tekirdağ ilinde birinciliğe layık görülen öğrencilere düzenlenen törenle ödülleri ve teşekkür belgeleri takdim edildi.
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen ödül törenine, Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı ve yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlhan Koçer, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, Tekirdağ İl Milli Eğitim Şube Müdürü Dinçer Dönmez TBM İl Koordinatörü Bingül Uzel, yarışmalarda dereceye öğrenciler, okul idarecileri ve öğrenci velileri katıldı.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin edebi ve görsel kategori olarak iki ana dalda yarıştığı Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışmasına Tekirdağ ili genelinde toplam 6 bin 185 eser katıldı. Görsel kategorisinin ilkokul, ortaokul, lise kademelerinde ve edebi eser kategorisinin ilkokul ve lise kademelerinde il birincilikleri Çorlu'dan çıktı ve bu eserler Türkiye finalindeki genel değerlendirmeye katılmaya hak kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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