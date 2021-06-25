Fabrikanın hafriyat sahasında 10 kilo eroin bulundu

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir fabrikanın hafriyat sahasına gizlenmiş 10 kilogram eroin ele geçirildi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satış yapan şüphelilere yönelik sürdürdüğü çalışmada, ÇorluÇerkezköy kara yolu üzerindeki bir fabrikanın hafriyat sahasında arama yaptı. Aramada hafriyat sahasına gizlenmiş 10 kilogram eroin ile bir hassas terazi ele geçirdi. Eroini bırakan kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-06-25 16:29:20



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