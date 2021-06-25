Tekirdağ’da 10 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince yol kenarındaki otların arasına gizlenmiş çanta içerisinde 10 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.
Çorlu Çerkezköy yolu üzerinde yan yolda bulunan fabrika inşaatı için yapılan hafriyat sahasında otların altına gizlenmiş siyah renkli sırt çantası içerisinde yapılan kontrol neticesinde 29 adet şeffaf vakumlu ve 9 adet şeffaf olmak üzere toplam 38 adet şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 10 kilo 700 gram gelen uyuşturucu maddelerden eroin ele geçirildi. Çanta içerisinde ayrıca bir adet hassas terazi de ele geçirildi. Çanta, içerisinde bulunan uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.