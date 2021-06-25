Tekirdağ’da suya kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti Sele kapılan çocuklar 200 metrelik kanalizasyon borusundan dereye düştü

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle 3 çocuk yağmur suyuna kapıldıktan sonra yolun kenarındaki kanala sürüklendi. Oluşan selin etkisiyle su kanalına düşen 3 çocuktan 2'si kurtarıldıktan sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Diğer çocuğun ise hastanedeki tedavisi sürüyor.



Edinilen bilgiye göre, Ergene ilçesinde bir anda bastıran sağanak yağış sele dönüştü. O sırada Cumhuriyet Mahallesi'nde oynayan 3 çocuk, sağanak yağış ile bir anda sele dönüşen suya kapıldı. Suya kapılan 3 çocuk hemen yolun kenarında bulunan kanala sürüklenerek, kanalizasyon borusundan 200 metre ilerideki dere yatağında bulundu. Çocukların suya kapıldığını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve bölgeye çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile dere yatağına sürüklenen 3 çocuk kurtarılarak, hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Burak Önder (8) ve Mustafa Aslan (13) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer çocuğun hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Olay yerine gelen ekipler ise su kanalında ve dere yatağında incelemelerde bulundu.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Mahalle sakini Mehmet Ali Bozkurt, “Olayı haber aldığımda hemen olay yerine koştum. Daha sonra elimizden gelini yapmaya çalıştık. Tahminimce ilk yağmurdan sonra burada oyun oynadılar. Küçük çocuk suya kapılınca abisi de suya atladı tahminimce buradan kapılınca ilk çocuğu vatandalar kurtarmış diğer yerden çıkarmışlar” dedi.

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