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Kadın çiftçi ürettiği lavantalarla dünyaya açılmak istiyor Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, tarlası mor gelinliği giydi

İHA

Kadın çiftçi ürettiği lavantalarla dünyaya açılmak istiyor Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, tarlası mor gelinliği giydi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde çiftçi bir ailenin kızı olan 1 çocuk annesi Ayşe Avcı, çocukluktan beri hayal ettiği lavanta tarlasından ilk ürünü aldı. ETicaret için de girişimlerde bulunan Avcı, lavantadan yaptığı ürünlerle dünyaya açılmak istiyor
Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde çiftçilik yapan Ayşe Avcı, çocukluk hayali olan lavanta tarlasından ilk ürünlerini aldı. Tarlasının mor renge büyüdüğünde yaşadığı heyecanı İhlas Haber Ajansı’na anlatan Avcı, ürettiği ürünlerle dünyaya açılmak istiyor.

“Emekli olduktan sonra lavanta bahçem olsun istiyordum”
Çiftçi bir ailenin kızı olan Ayşe Avcı, 41 yaşında lavanta ekiciliğine başladı. Ailesinden miras kalan tarlayı değerlendirerek, lavanta ekimine başlayan Avcı, çocukluk hayalini gerçekleştirdiği için yaşadığı mutluluğu ifade etti. Özel bir şirkette çalışan Avcı, işten arta kalan zamanlarında tarla ile ilgilendiğini ifade ederek; “20 yıldan beri özel bir şirkette çalışıyorum. Çalışırken de bu hayalimden hiç vazgeçmedim. Emekli olduktan sonra lavanta bahçem olsun istiyordum, bu hayalimi gerçekleştirmek için ilk adımımı attım” dedi.

“2020 milat oldu benim için”
4 Aralık 2020’de ilk fideleri ektiklerini ifade eden Avcı, “4 Aralık 2020 yılında fidelerimizi ektik. Sonrasında özel bir şirketle lavanta ekiciliği konusunda birlikte çalıştık. Ardından tohumlarımızı ektik ve bakımına başladık. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt oldum ve çalışmalarımıza başladık. Bu benim için ilk adımdı” diye konuştu.

“Ekimi zor, biçimi zor dediler”
İşe ilk başladığı andan itibaren en büyük destekçisinin ailesi olduğunu belirten Avcı, “Tarlamızın ekiminde en büyük destekçim olan sevgili ailem. Bana en büyük yardımcı onlar oldu” diye konuştu. Çevresinden aldığı tepkilere rağmen hiç vazgeçmediğini söyleyen Avcı; “Çevreden birtakım tepkiler aldım. Kadın başına nasıl yapacaksın, ekimi zor, biçimi zor dediler. Fakat ben hiç vazgeçmedim. Lavantaları ektikten sonra her gün iş çıkışı gelip inceledim” şeklinde konuştu.

“Güzel iş başardık”
Lavantaların açtığını gördüğü anda yaşadığı mutluluğu aktaran Avcı, “Tarlamızın mor gelinliği giydiğini görünce daha çok heyecanlandım. Güzel bir iş başardık. İnşallah daha güzel olacak. Burada farklı çalışmalar yapmayı düşünüyorum. Beni ilk başta yargılayanlar, şimdi ‘Evet başardın’ diyorlar. Bununla ilgili de tebrikleri alıyorum” ifadelerine yer verdi.

“E ticaretle önce Türkiye’ye sonra dünyaya açılmak istiyorum”
ETicaretle dünyaya açılmak istediğini söyleyen Avcı, “Ürünümüzün ismini ‘Ametist’ koyduk. Lavantalarımızdan elde ettiğimiz sabun, parfüm ve çeşitli kozmetik ürünleri ile dünyaya açılmak istiyoruz. ETicaret konusunda girişimlerimiz oldu. Yakın zamanda ürünlerimizle dünyaya açılmak istiyorum. İnanan kadın, her şeyi başarır. Biz de çıktığımız bu yolda güzel işler başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“Avrupa borsası fiyatları belirliyor”
Avcı’ya lavanta üretimi konusunda destek olan Tuncay Kırmızıgül ise, lavanta konusunda şu bilgileri verdi:
“Lavanta kârlı bir bitki. Düşündük, araştırdık. Önce kendi tarlamızı ektik, sonrasında üreticilerimize de lavanta ekimi konusunda yardımcı oluyoruz. Lavanta 26’ya kadar soğuğa dayanıklıdır, kuraklığa dayanıklıdır. 3 yılda kendini toparlayan bir bitkidir. Çapalaması önemli. Bunu da 2 yıl yaptıktan sonra, sadece ara çapalama ile lavantalarımız kendilerini toparlıyor. Lavanta, tıbbi aromatik bitkilerden bir tanesidir. Ve bu bitki, parfümeri, kozmetik sanayi, deterjan sanayi ve ilaç sanayinde kullanılmaktadır. Alışverişi döviz bazında yapılıyor. Avrupa Borsası belirliyor fiyatları. Riski az olduğu için üreticilerimizin yüzünü güldürüyor. Bunda her sene çapalama yok. Mazot sarfiyatı minimum seviyede. İlk başta üreticilerimizi çiftçilerimizi fide fiyatları yoruyor ama sonrasında, kendini karşılıyor.”

“3 yılda kendisini tamamlıyor”
Avcı’nın lavanta konusunda heyecanlı olduğunu söyleyen Kırmızıgül, “Ayşe hanım ilk telefonla aradılar. Lavanta ile ilgilendiklerini belirttiler. Eşi ile beraber geldiler, oturduk, sohbet ettik. İlk görüşmemiz heyecan vericiydi. Şimdi de üreticimizin yüzü gülüyor. İlk başta üreticilerimizin bizim kadar ümitli olamadıkları oluyor maalesef. Fideler ekiliyor ufacık. Çiftçilerimiz büyüyene kadar ümitsizliğe kapılıyor. Ama tarlalarımız mor gelinliği giydiğinde insanların yüzü gülüyor. Bundan sonra tabi görsel olarak da bir heyecan katıyor. Lavantamız 3 yılda kendisini tamamlıyor. Üçüncü yılında tam gelişimini tamamlıyor ve üreticilerimize güzel paralar kazandırıyor. Bu bitkinin yağ getirisi var. Bal getirisi var. Bunların yanı sıra turizm getirisi var. Trakya Bölgesi’nde lavanta senelerce ekiliyordu. Ama yağlık olarak kullanılmıyordu, süs bitkisi olarak ekiliyordu. Şimdi buradan insanlarımız, İstanbul’dan insanlar Isparta’ya gidiyordu. Şimdi biz oradaki insanlarımızı buraya çektik, güzel görsel şölen sunuyoruz. Isparta’yı İstanbul’un ayağına getirdik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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